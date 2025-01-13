Похолодание и снег прогнозируют в Челябинской области в середине января

Температура воздуха приблизится к привычным значениям в конце недели

На наступившей неделе в Челябинской области оттепелей не ожидается. Синоптики обещают слабый минус, к концу недели температура снизится до −10°С, но в выходные вновь поднимется. Также пройдет небольшой снег. Подробнее о погоде с 13 по 19 января — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах в середине рабочей недели пройдет небольшой снег. В первые дни будет еще не очень холодно — днем −2…−7°С, а к концу периода ожидается похолодание до −6…−11°С», — уточнили в центре «Фобос».

В Челябинске сегодня, согласно погодным сервисам, около −4°С и переменная облачность. Во вторник будет −3°С, пройдет небольшой снег. В среду синоптики обещают −5°С, без осадков. В четверг — до −6°С и небольшой снег. В пятницу похолодает до −11°С, осадки прекратятся. К воскресенью температура поднимется до −4°С.

На западе области почти вся неделя выдастся снежной. К пятнице температура там также немного снизится.

На юге региона температура будет варьироваться в пределах от −3 до −10°С. Во вторник и четверг небольшой снег, в субботу осадки ожидаются существенными.

Синоптики подчеркивают, что прогноз погоды на неделю — предварительный. Более точные прогнозы обычно известны за сутки — их мы публикуем на нашем сайте.

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