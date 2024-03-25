Похолодание и снег придут в Челябинскую область в последнюю неделю марта

Осадки ожидаются на протяжении почти всей недели

Наступившая неделя в Челябинской области будет преимущественно дождливой. В дни, когда температура опустится до 0 градусов, синоптики обещают снег. Но дней с нулевой и отрицательной температурой будет мало. Подробнее о погоде с 25 по 31 марта — в материале ИА «Первое областное».

«Уральские регионы накроют облачные поля циклона. Вначале вместе с осадками он принесет потепление до +5…+10°С. Но в четверг — пятницу вихрь станет закачивать в регионы арктический воздух, местами дожди могут переходить в снег, а дневная температура понизится до 0…+5°С», — рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске синоптики сегодня обещают около +6 градусов и облачную погоду с прояснениями. Во вторник будет до +5 градусов и небольшой дождь. В среду и четверг обещают до +4 градусов и дожди, возможно со снегом. В пятницу похолодает до −1 градуса и пройдет снег. В субботу температура вновь поднимется до небольших плюсовых значений, но погода сохранится дождливой.





В горных районах во вторник прогнозируют до +6 градусов и дождь. В последующие дни пройдет дождь со снегом и снег, температура опустится до +2 градусов. В пятницу градусник покажет −2 градуса, пройдет слабый снег. В выходные синоптики обещают около +3 градусов и небольшой дождь.

На остальной территории погода будет преимущественно такой же.

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