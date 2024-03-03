Похолодание и снег ожидаются в Челябинской области на предстоящей неделе

Обильных снегопадов синоптики не прогнозируют

После теплого конца зимы и первых весенних дней в Челябинскую область вернутся минусовые температуры и осадки. Виной всему арктический фронт, который опустится на уральские регионы. Об этом сообщила главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

«Тепло, наступившее в последней пятидневке февраля, с дневной оттепелью до небольших плюсовых значений, простоит до конца первой пятидневки марта. 5—7 марта опустится арктический фронт, который принесет снег, в основном небольшой. Наступит более холодный период при температуре воздуха, близкой к норме: ночью −12...−18°С, днем — от −1 до −5°С»,— рассказала синоптик.

В Челябинске до вторника, 5 марта, сохранится плюсовая температура. В среду похолодает до −2 градусов и пройдет небольшой снег. В четверг температура опустится до −7 градусов, небольшие осадки сохранятся. До конца недели в столице Южного Урала ожидается небольшой минус и слабый снег.







В горнозаводской зоне Челябинской области на протяжении недели температура будет минусовой. Самый холодный день также ожидается в четверг, 7 марта, — синоптики обещают до −7 градусов в дневные часы. Почти всю неделю ожидается небольшой снег.

Подобная погода ориентировочно будет на территории всей области. За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.