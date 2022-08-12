Похолодание и сильный ветер обещают синоптики в Челябинской области

Однако в регион скоро снова вернется жара

Сегодня, 12 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Те южноуральцы, которые устали от жары, смогут немного передохнуть: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают понижение температуры.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +15°C, днем воздух прогреется от +24 до +26°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. В утренние часы столбики термометров покажут около +16°C, днем потеплеет до +23, +28°C. Ветер северо-западный, северный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.