Похолодание и небольшой снег ожидаются в Челябинской области 11 ноября

Порывистый северный ветер сохранится

В понедельник, 11 ноября, в Челябинской области заметно похолодает: ночью температура может упасть ниже −10°С, днем местами до −7°С. Небольшой снег продолжит идти в отдельных районах области, сообщили синоптики Челябинского Гидрометеоцентра.

В Челябинске ночная температура составит около −8°С. Пройдет слабый снег. Днем будет от −2 до −4°С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки сохранятся. На дорогах гололед. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от −6 до −11°С, при прояснении похолодает до −14°С. Местами пройдет небольшой снег, на юге ожидается умеренный. В отдельных районах метели. Днем столбики термометров установятся в пределах от −2 до −7°С. Облачно с прояснениями, местами осадки сохранятся. Гололед, локально сильный. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.