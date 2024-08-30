Похолодание и небольшие дожди прогнозируют в Челябинской области 30 августа

День выдастся ветреным

Сегодня, 30 августа, на большей части территории Челябинской области воздух прогреется до +20 градусов. В горах и низинах будет холоднее. Возможны небольшие дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром показания термометров в Челябинске поднимутся до +13°C, днем воздух прогреется от +16 до +18°C. Переменная облачность, вероятен небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске достигнет +19°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северный, слабый.

В Миассе ожидается до +16°C. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Сатке столбики термометров приблизятся к +14…+15 градусам. Дождь. Ветер северо-западный, слабый.

В Аше потеплеет до +19°C. Небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

До +19°C будет в Троицке. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы составит около +8°C, дневной прогрев — от +15 до +20°C. Переменная облачность, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.