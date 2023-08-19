Похолодание и дожди с грозами прогнозируют в Челябинской области 20 августа

В столице региона осадков не ожидается

В воскресенье, 20 августа, температура воздуха в Челябинской области заметно снизится: в отдельных районах ожидается ниже +20 градусов. Также южноуральцев ожидают дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью в большинстве районов региона ожидается плюс 11 — 16 градусов, к горах и низинах похолодает до +5 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах также возможны осадки. Температура воздуха составит плюс 21 — 26 градусов, в горах и низинах будет до +17 градусов. Ветер северного направления 3 — 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы также обещают кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров опустятся до плюс 11 — 13 градусов. Днем потеплеет до плюс 21 — 23 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду.