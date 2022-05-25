Похолодание и дожди прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах возможны грозы

После нескольких теплых дней в Челябинской области снова похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в четверг, 26 мая, ожидается до +17°C. При этом погода будет дождливой и ветреной.

Этой ночью в регионе столбики термометров покажут от +5 до +10°C, при прояснении температура воздуха понизится до +1°C. Днем воздух прогреется от +12 до +17°C, на юге области будет около +22°C. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Утром в отдельных районах прогнозируют туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров достигнут от +7 до +9°C, днем потеплеет от +15 до +17°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.