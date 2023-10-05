Похолодание и дожди прогнозируют синоптики в Челябинской области 6 октября

В регионе завершилось последнее в этом году бабье лето

Бабье лето в Челябинской области подошло к концу. С пятницы, 6 октября, погода в регионе испортится: температура воздуха заметно снизится и зарядят дожди. При этом в области сохранится порывистый ветер. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается плюс 7—9 градусов, днем температура поднимется до плюс 13—15 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Миассе ночная температура составит +8 градусов, дневная — до +13 градусов. Облачно, дождь. Ветер преимущественно южного направления до 2,2 метра в секунду.

В Златоусте также будет дождливо. Днем воздух прогреется максимум до +8 градусов. Ветер слабый до 1,7 метра в секунду.

В Южноуральске синоптики тоже обещают дождь. Температура воздуха поднимется максимум до +14 градусов.

В целом в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением и небольшие, местами умеренные дожди. В ночные часы ожидается до плюс 4—9 градусов, в горах и низинах похолодает до 0 градусов. Днем потеплеет до плюс 11—16 градусов. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.