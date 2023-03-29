Похолодание и дожди обещают в Челябинской области

Местами в регионе ожидается порывистый ветер

Сегодня, 29 марта, в Челябинской области прогнозируют понижение температуры до +4 градусов. В отдельных районах будет чуть выше. Местами пройдет небольшой дождь, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске температура воздуха составит около +1°C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 5—7 градусов Цельсия. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер северной четверти 6—11 метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около +3°C, днем температура установится в пределах от +4 до +9°C. Переменная облачность, местами также пройдут небольшие дожди, в южных районах осадки будут умеренными. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.