Похолодание, дожди и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области

В отдельных регионах пройдет град

Сегодня, 3 сентября, погода порадует тех жителей Челябинской области, которые устали от изнуряющей жары: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +25°C. На юге региона будет чуть теплее, а в горах — прохладнее. При этом ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер.

Этим утром в Челябинске прогнозируют от +15 до +17°C. Днем воздух прогреется до +23°C. Переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Возможен град. В утренние часы столбики термометров покажут около +18°C, днем потеплеет до +20, +25°C, на крайнем юге — до +29°C, в горах будет всего +15°C. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду, при непогоде усиление до 13—18 метров в секунду.