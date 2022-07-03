Похолодание, дожди и сильный ветер обещают жителям Челябинской области

В отдельных районах региона возможны грозы и град

В понедельник, 4 июля, в Челябинской области обещают ухудшение погоды. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и град, а также сильный ветер. Ртутные столбики покажут до +20°C, в южных районах будет теплее.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров покажут от +10 до +15°C, при прояснении похолодает до +5°C. Днем воздух прогреется до +20°C, на юге области ожидается до +24°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, возможен град. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, отдельные порывы от 15 до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут +13°C, днем прогнозируют от +17 до +19°C. Облачно с прояснением, синоптики обещают кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер северный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.