Похолодание, дожди и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области 7 июня

В регионе по‑прежнему возможны грозы и град

В среду, 7 июня, в Челябинской области резко похолодает: местами столбики термометров в дневные часы покажут всего около +12 градусов. В областном Гидрометеоцентре также пообещали грозы, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +13…+15 градусов. Днем будет облачно, пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +19…+21 градус. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске прогнозируют около +20 градусов. Будет облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западного направления до 8 метров в секунду.

В Озерске синоптики обещают небольшой дождь утром и днем, к вечеру осадки прекратятся. Температура воздуха составит +15°C. Ветер западный до 6 метров в секунду.

Холоднее всего будет в Златоусте — всего +10…+12 градусов. Утром и днем также пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.

На большинстве территорий региона предстоящей ночью пройдут дожди, местами ливни, а также грозы и град. Столбики термометров покажут +11…+16 градусов, в горах будет около +8°C. Днем будет пасмурно, в большинстве городов осадки не прекратятся. Воздух прогреется до +16…+21 градуса, на юге будет около +26°C. Ветер северного направления 5—10 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.