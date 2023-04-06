Похолодание, дождь со снегом и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 7 апреля

Осадки пройдут в отдельных районах региона

В пятницу, 7 апреля, в Челябинской области существенно похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров в регионе опустятся до +2 градусов. Местами пройдет снег с дождем, ожидаются сильный ветер и гололед.

В Челябинске осадков не прогнозируют. В ночные часы температура упадет до минус 3—5 градусов, днем поднимется до плюс 2—4 градусов. Ветер северо-восточный от 8 до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске днем будет от 0 до +2 градусов. Облачно с прояснением, к вечеру небо прояснится. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Миассе утром возможен небольшой снег. Днем синоптики прогнозируют солнечную погоду. Столбики термометров покажут от 0 до −3 градусов.

Такую же погоду обещают в Озерске, но без осадков.

В юго-западных районах региона в пятницу разыграется непогода, осадки выпадут уже ночью. Ожидается дождь с мокрым снегом, а также гололед на дорогах. Температура воздуха составит минус 2—7 градусов, на юге будет теплее — до +2 градусов. В дневные часы прогнозируют плюс 2—7 градусов. Ветер северо-восточный 7—12 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.