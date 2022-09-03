Похолодание до нуля градусов обещают в Челябинской области

Такая температура ожидается предстоящей ночью в горных районах региона

В ночь на воскресенье, 4 сентября, в отдельных районах Челябинской области температура воздуха опустится до нуля градусов. Днем в регионе значительно потеплеет. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до +4, +9°С, в горах и низинах похолодает до 0°С. Днем воздух прогреется от +18 до +23°С, в горах будет +15°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный с переходом на южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на воскресенье температура воздуха составит от +6 до +8°С, днем потеплеет до +18, +20°С. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северо-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.