Похолодание до нуля градусов и дожди прогнозируют на Южном Урале

Днем воздух значительно прогреется

Во вторник, 5 июля, в Челябинской области сохранится дождливая погода. Также ожидается порывистый ветер. Потепление синоптики областного Гидрометеоцентра пока не обещают.

Предстоящей ночью в регионе ртутные столбики покажут от +5 до +10°C, при прояснении температура воздуха понизится до 0°C. Днем термометры достигнут +16, +21°C. Облачно с прояснением, местами прогнозируют кратковременные дожди. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник ожидается от +8 до +10°C, днем потеплеет до +20°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.