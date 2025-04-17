Похолодание до +4°С и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 17 апреля

Будет пасмурно, но без осадков

Сегодня, 17 апреля, в Челябинской области местами заметно похолодает и лишь на юге градусники покажут чуть выше +10°С. Погода сохранится ветреной. Дождей и снега синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +5...+7°С. День пройдет без осадков. Ветер северо-западный, около 9 метров в секунду.

В Магнитогорске воздух прогреется до +10°С. Пасмурно, ближе к вечеру облаков станет меньше. Ветер северо-западного направления, до 8 метров в секунду.

Миасцам достанется пасмурная погода и +5°С. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду.

Температура в Златоусте достигнет +4°С. День выдастся хмурым. Ветер северо-западного направления, около 7 метров в секунду.

Градусники в Усть-Катаве покажут около +7°С. Пасмурно, во второй половине дня — с прояснением. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Бредах ожидается до +11°С. Также пасмурно. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +4 до +9°С, на юге области столбики термометров поднимутся до +9...+14°С. Ветер северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.