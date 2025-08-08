Похолодание до +4°C и сильные дожди ожидаются в Челябинской области ночью 9 августа

Рассказываем, какая погода ждет южноуральцев в выходные

В выходные дни, 9 и 10 августа, в Челябинской области будет умеренно тепло — около +20°C и чуть выше. Местами пройдут дожди, в том числе сильные, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«С северным антициклоном на Южный Урал распространяется холодная воздушная масса, что вызовет небольшое понижение температурного фона. Атмосферный фронт сохраняет свое положение лишь на юге области»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до +9°C, днем потеплеет до +21...+23°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе столбики термометров этой ночью установятся в пределах от +9 до +14°C, в горах и низинах температура рухнет до +4°C. Днем воздух прогреется до +19...+24°C. Переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. На крайнем западе и юго-западе осадки ожидаются сильными. Возможны грозы и туман. Ветер преимущественно восточный, от 4 до 9 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 10 августа, дневной прогрев в столице Южного Урала составит от +23 до +25°C. Существенных осадков быть не должно. Ветер слабый юго-восточного направления.

В Челябинской области в воскресенье, напротив, в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди с грозами. Градусники покажут от +22 до +27°C. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду.