Похолодание до -28 градусов и метели прогнозируют в Челябинской области

Также синоптики предупреждают о гололедице

Морозы вернулись в Челябинскую область. В понедельник, 8 февраля, ожидается похолодание до −28 градусов. Также синоптики предупреждают об осадках и сильном ветре. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник в регионе ожидается похолодание до −20, −25 градусов, при прояснении будет еще холоднее — до −28 градусов. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Днем воздух прогреется незначительно — до −16, −21 градуса. Ветер от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду. Облачно с прояснением, небольшой и умеренный снег, гололедица.

В Челябинске 8 февраля погода будет аналогичной: в ночь на понедельник похолодает до −23, −25 градусов, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до −17, −19 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег и слабые метели, на дорогах также гололедица. Ветер западный от 9 до 14 метров в секунду.

Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о гололедице и призывают быть внимательными на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения.