Похолодание до -25 градусов, туман и изморозь прогнозируют в Челябинской области

В большинстве городов и районов области пройдет небольшой снег

Новая неделя в Челябинской области начнется с пасмурной погоды. Местами ожидаются снег и туманы. Ночью похолодает до −25°C, днем ожидается до −13°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске в понедельник будет облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до минус 16 — 18 градусов, днем поднимется до 6 — 8 градусов ниже нуля. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске в понедельник также ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до −15°C, днем синоптики обещают минус 9 — 12 градусов. Ветер северный до двух метров в секунду.

В Златоусте ночью ожидается около −14°C, днем температура поднимется до −7°C. Небольшой снег. Аналогичную погоду прогнозируют в Сатке, при этом ночью там будет холоднее — до −18°C.

В Миассе синоптики также обещают небольшой снег и слабый ветер северного направления. Ночью температура воздуха составит −13°C, днем поднимется незначительно — до минус 8 — 10 градусов.

В целом по области ночью синоптики прогнозируют до −19°C и до −25°C при прояснении. Днем будет от −5 до −10°C, в низинах до −13°C. Облачно с прояснением, небольшой снег. Утром туманы и изморозь.