Похолодание до −25 градусов ожидается в ночь на 7 марта в Челябинской области

Днем в регионе температура также будет отрицательной

В четверг, 7 марта, в Челябинской области заметно похолодает: местами температура воздуха опустится ниже −10 градусов. Порывистый ветер стихнет. Местами возможен слабый снег, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до −17 градусов. Днем столбики термометров покажут около −6…−8 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске утром возможен небольшой снег, днем будет ясно. Температура воздуха составит −6…−10 градусов. Ветер преимущественно южный до 3 метров в секунду.

В Миассе день выдастся ясным и холодным: синоптики обещают −6…−9 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду.

В Златоусте в первой половине дня пройдет небольшой снег, затем небо прояснится. Температура воздуха в ночные часы опустится до −20 градусов, днем поднимется до −8…−12 градусов. Ветер западный до 2,8 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее утром будет небольшой снег. В целом день ожидается облачным. Градусник покажет −7…−11 градусов.

В целом на большей части территории температура в ночные часы опустится до −16…−21 градуса, при прояснении может похолодать до −25 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В дневные часы столбики термометров поднимутся до −6…−11 градусов. Переменная облачность, существенных осадков не будет. Ветер преимущественно западного направления от 3 до 8 метров в секунду.