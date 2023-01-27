Похолодание до −24 градусов прогнозируют в Челябинской области в выходные

В субботу будет снежно и ветрено, в воскресенье непогода стихнет

В субботу, 28 января, в Челябинской области ожидается непогода: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег и порывистый ветер. На дорогах будет скользко. При этом будет тепло. В воскресенье, 29 января, температура немного опустится, день будет преимущественно солнечным.

Этой ночью столбики термометров покажут до минус 6—11 градусов Цельсия, на юге области похолодает до −16°C. Днем будет до 2—7 градусов с отрицательным значением, в низинах ожидается до −12°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах — до умеренного. На дорогах гололед. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы синоптики прогнозируют от −9 до −11°C, днем температура поднимется до 3—5 градусов со знаком минус. Облачно с прояснениями, слабый снег. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на воскресенье температура воздуха составит до минус 14—19 градусов, в горах и низинах столбики термометров опустятся до −24°C. Днем обещают повышение температуры до минус 5—10 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала 29 января ожидается переменная облачность. В ночные часы синоптики обещают до −18°C, днем будет до −8°C. Ветер западной четверти 3—8 метров в секунду.