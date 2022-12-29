Похолодание до −23 градусов и снег обещают синоптики в Челябинской области

Холодная и пасмурная погода сохранится в регионе до конца недели

В пятницу, 30 декабря, погода в Челябинской области существенно не изменится. Ночью температура воздуха опустится ниже −20 градусов, днем составит около −16°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег и порывистый ветер.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе покажут от −15 до −20°C, при прояснении похолодает до −23°C. Днем температура воздуха составит до минус 8—13 градусов Цельсия, в низинах ожидается до −16°C. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы будет 18—20 с отрицательным значением, днем температура поднимется до минус 11—13 градусов. Облачно с прояснением, пройдет снег. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

Ранее в областном Гидрометеоцентре журналисту ИА «Первое областное» рассказали о том, какая погода ожидает южноуральцев 31 декабря и в новогодние праздники. По данным синоптиков, новогодняя ночь будет морозной, а небольшое потепление ожидается всего несколько дней в первых числах января.

Кроме того, в новогодние праздники в регионе ожидаются снегопады. В областной ГИБДД южноуральцев попросили отказаться от дальних поездок на личных автомобилях, особенно на юг области.