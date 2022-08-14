Похолодание до +2 градусов прогнозируют в Челябинской области

Днем будет существенно теплее

В понедельник, 15 августа, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. Ночью в регионе будет холодно, днем воздух прогреется до +26°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируют от +7 до +12°C, в горах и низинах похолодает до +2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +21, +26°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник будет от +9 до +11°C, днем потеплеет до +22, +24°C. Осадков не ожидается. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.