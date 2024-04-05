Похолодание до +2 градусов и мокрый снег прогнозируют в Челябинской области в выходные

Будет ветрено

В предстоящие выходные, 6 и 7 апреля, погода в Челябинской области испортится: синоптики обещают мокрый снег, дождь и похолодание. Местами температура сохранится выше +10 градусов. В регионе по-прежнему будет ветрено, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске опустятся до +2°C, днем поднимутся до +4…+6 градусов. Ветер преимущественно западный с переходом на северо-восточный до 6—11 метров в секунду. Облачно с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха в регионе в ночные часы составит от −1 до +4°C. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможен гололед. Днем отметка на градуснике достигнет +3…+8 градусов, на юге области синоптики прогнозируют потепление до +10...+15 градусов. Облачно с прояснениями, осадки сохранятся. Ветер западный с переходом на восточный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 7 апреля, в столице Южного Урала также пройдет небольшой дождь. Показания термометров установятся в пределах от +4 до +6°C. Ветер восточный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на 7 апреля в Челябинской области ожидается мокрый снег и дождь. Отметка на градуснике опустится до −1…−6 градусов Цельсия, на юге обещают до +3°C. Днем будет от +2 до +7°C. Облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточного направления 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.