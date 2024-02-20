Похолодание до −19 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

День будет хмурым

Сегодня, 20 февраля, в Челябинской области прогнозируют холодную и ветреную погоду. День будет преимущественно пасмурным, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске составит около −18°C, днем отметка на градуснике приблизится к −14 градусам. День обойдется без осадков. Ветер южного направления 4—9 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров утром покажут около −23°C, в отдельных районах ниже. Днем будет от −9 до −14°C, в низинах синоптики обещают до −19°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.