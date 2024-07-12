Похолодание до +18 градусов и ливни с грозами ожидаются в Челябинской области

Температура опустится лишь на западе региона

Сегодня, 12 июля, в Челябинской области ожидается дождливая погода. Местами прогремят грозы. Температура воздуха по области будет варьироваться от +18 до +30 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром воздух прогреется до +17°C, днем на порядок выше — до +27°C. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь с грозой. Вероятен град. Ветер северного направления, 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +22°C. Дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

В Миассе погода также выдастся дождливой. Днем потеплеет до +22°C. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В Сатке день также пройдет под аккомпанемент дождя с грозой. Температура воздуха зафиксируется на +20°C. Ветер северо-восточный, до 2 метров в секунду.

Показания термометров в Южноуральске поднимутся до +26°C. Над городом повиснут грозовые тучи. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В Трехгорном будет холоднее: отметка на градуснике достигнет +19°C. Ожидается дождливая погода. Есть вероятность грозы в первой половине дня. Ветер северо-восточный, около 3 метров в секунду.

До +26°C будет в Еманжелинске. Днем пройдет дождь с грозой, вечером осадки ослабеют. Ветер преимущественно северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +12°C, днем будет от +25 до +30°C. В западных районах области отметка на градуснике приблизится к +18°C. Облачно, дожди, местами ливни. Также не исключаются грозы и град, локально крупный. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. При грозе шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.