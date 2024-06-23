Похолодание до +18 градусов и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области

В отдельных районах сохранится жаркая погода

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с дождей. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, 24 июня почти на всей территории региона ожидаются осадки. Температура воздуха будет варьироваться от 18 до 27 градусов. Рассказываем подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +15 градусов, днем потеплеет до +24...+26 градусов. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно южный от 6 до 11 метров в секунду.

По области предстоящей ночью градусники покажут от +12 до +17 градусов. Облачно с прояснением, дожди, на севере региона ливни. Местами грозы, град и туман. Днем в горах и низинах будет около +18 градусов, на остальной территории — от 22 до 27 градусов тепла. Дожди, как и вероятность гроз и града, сохранятся. Ветер южный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.