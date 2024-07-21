Похолодание до +16 градусов и ливни с грозами ожидаются в Челябинской области 22 июля

Синоптики обещают также крупный град и шквалистый ветер

Новая неделя в Челябинской области начнется с похолодания, дождей и сильного ветра. Правда, в отдельных районах еще сохранится жаркая погода. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +15 градусов, днем поднимется до +19 градусов. Облачно с прояснением, дождь, местами сильный. Возможны гроза и град. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

На юге Челябинской области столбики термометров поднимутся до +27 градусов, на остальной территории синоптики обещают от +16 до +21 градуса. Облачно с прояснениями, дожди, местами ливни. В отдельных районах грозы и град. Утром возможен туман. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы при грозах до 25 метров в секунду.

В Челябинской области до конца дня 22 июля действует штормовое предупреждение.

На предстоящей неделе погода даст возможность передохнуть тем, кто устал от жары: в отдельных районах температура снизится до +14 градусов. Неделя будет дождливой.