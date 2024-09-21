Похолодание до +10 градусов и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 22 сентября

Местами сохранится теплая погода

В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться в пределах от +10 до +20 градусов. Пройдут дожди. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +7...+9 градусов, днем ожидается +15...+19 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный от 10 до 15 метров в секунду.

По области ночью прогнозируют +5...+10 градусов, при прояснении температура может опуститься до +2 градусов. Днем в горах будет около +10 градусов, на остальной территории — от +15 до +20-ти. Облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди. Ветер северо-западный от 10 до 15 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров в секунду.