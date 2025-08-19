Похолодание и снова ливни: погода на Южном Урале резко испортится 20 августа

В регионе по‑прежнему ветрено

К территории Челябинской области с северо-запада приближается молодой циклон с холодным атмосферным фронтом. Уже в ночь на среду, 20 августа, под его влиянием в регионе начнутся дожди. Дневная температура резко снизится и местами не достигнет и +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ближайшие сутки пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночная температура составит +15 градусов, дневная — около +18. Ветер сменит направление с южного на западное и сохранится умеренным — от 5 до 10 метров в секунду.

В горных районах Челябинской области синоптики обещают ливни, на остальной территории пройдут умеренные кратковременные осадки. Местами с грозами и градом. Ночью похолодает до +10…+15 градусов, при прояснении — до +7. Днем в горах будет около +14 градусов, на остальной территории — 17—22 градуса тепла. Ветер преимущественно западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 15—18 метров в секунду.