Похитители 22-х миллионов с почты в Усть-Катаве отправятся в тюрьму

Суд вынес приговор двоим жителям, которые спланировали и совершили крупное ограбление.

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Усть-Катавский городской суд вынес приговор двоим местным жителям, которые ограбили местное почтовое отделение. Коварный план Збицкий и Орлов готовили два с половиной месяца. В итоге, 11 февраля 2019 года злоумышленники украли с местного отделения «Почты России» почти 22 миллиона рублей.

Мужчины оказались на скамье подсудимых и были признаны виновными в краже в особо крупном размере по предварительному сговору.

«Учитывая данные о личности подсудимых и обстоятельства совершенного преступления, назначил Збицкому А. В. наказание шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, Орлову А. В. — четыре года лишения свободы в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе городского суда Усть-Катава.

Напомним, дерзкое ограбление было обнаружено в феврале этого года. Преступление двое жителей Усть-Катава совершили в выходные дни, а заметили пропажу сотрудники «Почты России» только в понедельник. Дело в том, что в отделении не сработала сигнализация, а сейф был открыт ключами.