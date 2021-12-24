Показываем красивое! Тест: как хорошо вы помните главные мемы 2021 года

Они заняли прочную нишу в глобальной Сети

Мемы забавляют и помогают бороться со стрессом, а еще по ним так легко проследить, как пролетел год. Вспомните ли вы, как выглядят поп-ит и симпл-димпл и кому показывали «красивое»?