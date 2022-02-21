В условиях пандемии коронавируса компьютерная томография легких приобрела огромное значение при постановке диагноза. Пока врачи и больной ждут результатов лабораторных исследований, КТ покажет уже все имеющиеся изменения в легких. А значит, можно будет быстро назначить соответствующее лечение и спасти пациента. Однако томография показана не только при подозрении на коронавирус. В каких случаях и кого направляют на КТ легких, рассказал врач-рентгенолог Медицинского лучевого центра Артем Анатольевич Обласов.
УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА
— В каких случаях доктор может направить на компьютерную томографию?
— Врач направляет на КТ органов грудной клетки, куда, в частности, входят и легкие, при следующих показаниях:
* нарушение функции дыхания,
* нарушение сердечной деятельности,
* подозрение на опухолевый процесс,
* туберкулез,
* кровохарканье,
* дыхательная недостаточность.
Задача грамотного врача-рентгенолога — разобраться в причинах возникновения тревожных симптомов и поставить верный диагноз. От его вердикта и будет зависеть последующее лечение пациента.
— Что показывает КТ легких при пневмонии?
— Картина может быть разной. Ведь видов пневмонии, как их причин, множество. Если говорить научным языком, пневмония — это инфильтрация легочной ткани. Выделяют три типа инфильтрации: альвеолярная, интерстициальная и смешанная. Альвеолярная инфильтрация — заполнение альвеол (основной дыхательной единицы легкого) жидкостью; интерстициальная — отек стенок «скелета» легкого по типу «матового стекла» и «булыжной мостовой» (перегородки). Картина соответствующая.
— Требует ли процедура КТ особой подготовки?
— Нет, никакой особой подготовки эта процедура от пациента не требует.
— Может ли это обследование навредить пациенту? Все-таки присутствует рентгеновское излучение.
— Весь вопрос в соотношении вреда и пользы. Сегодня нет других способов, кроме КТ, для диагностики состояний легочной ткани. Все остальные методы еще опаснее. Незначительный вред в виде лучевой нагрузки, на мой взгляд, вполне компенсируется получением исчерпывающей информации, которая позволит назначить качественное и своевременное лечение, а значит, победить болезнь. И КТ больше делать не будет нужно.
— И тем не менее, как часто можно делать КТ легких без вреда для здоровья?
— Один раз в неделю вполне безопасно для пациента проводить эту процедуру при необходимости. Но это, конечно, решает ваш лечащий врач.
— Иногда врачи назначают КТ легких с контрастным усилением. В каких случаях это происходит?
— Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием назначается в первую очередь для выявления и верификации тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. Во вторую очередь — для установления злокачественности опухолевого процесса в легком или средостении. Компьютерная томография, как я уже говорил, весьма информативное средство диагностики.
НА КАКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЕЛАЮТ КТ ЛЕГКИХ В МЛЦ?
В МЛЦ по адресу ул. Чайковского, 181, можно пройти компьютерную томографию легких без очередей и в день обращения. Обследование проводится на новом КТ-аппарате экспертного класса, который делает 128 срезов, то есть изображений за один оборот рентгеновской трубки.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДИАГНОСТИКИ В МЛЦ?
КТ-диагностика на 128-срезовом компьютерном томографе является «золотым стандартом» в компьютерной томографии.
Мы проводим все виды КТ-исследований.
Результаты в тот же день готовят профессиональные и опытные врачи на основании изображений экспертного класса.
Высокая скорость обследования (от 1,5 минут благодаря 128-срезовому сканированию).
Безопасность (лучевая нагрузка в 4 раза ниже обычного*).
Подходит пациентам с большим весом (до 205 кг).
ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КТ ЛЕГКИХ?
Противопоказаний к проведению КТ практически нет. Но если вам необходимо введение контраста, то противопоказанием может быть непереносимость контраста — аллергия к йодсодержащим препаратам.
КОНТАКТЫ
Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»
г. Челябинск, ул. Чайковского, 181.
Для записи звоните: +7 (351) 210-09-11.
Сайт: www.ml-center.ru.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.