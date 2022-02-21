«Покажет все!» В каких случаях нужна компьютерная томография?

В условиях пандемии КТ легких приобрела особенное значение

В условиях пандемии коронавируса компьютерная томография легких приобрела огромное значение при постановке диагноза. Пока врачи и больной ждут результатов лабораторных исследований, КТ покажет уже все имеющиеся изменения в легких. А значит, можно будет быстро назначить соответствующее лечение и спасти пациента. Однако томография показана не только при подозрении на коронавирус. В каких случаях и кого направляют на КТ легких, рассказал врач-рентгенолог Медицинского лучевого центра Артем Анатольевич Обласов.





УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА

— В каких случаях доктор может направить на компьютерную томографию?

— Врач направляет на КТ органов грудной клетки, куда, в частности, входят и легкие, при следующих показаниях:

* нарушение функции дыхания,

* нарушение сердечной деятельности,

* подозрение на опухолевый процесс,

* туберкулез,

* кровохарканье,

* дыхательная недостаточность.

Задача грамотного врача-рентгенолога — разобраться в причинах возникновения тревожных симптомов и поставить верный диагноз. От его вердикта и будет зависеть последующее лечение пациента.

— Что показывает КТ легких при пневмонии?

— Картина может быть разной. Ведь видов пневмонии, как их причин, множество. Если говорить научным языком, пневмония — это инфильтрация легочной ткани. Выделяют три типа инфильтрации: альвеолярная, интерстициальная и смешанная. Альвеолярная инфильтрация — заполнение альвеол (основной дыхательной единицы легкого) жидкостью; интерстициальная — отек стенок «скелета» легкого по типу «матового стекла» и «булыжной мостовой» (перегородки). Картина соответствующая.

— Требует ли процедура КТ особой подготовки?

— Нет, никакой особой подготовки эта процедура от пациента не требует.

— Может ли это обследование навредить пациенту? Все-таки присутствует рентгеновское излучение.

— Весь вопрос в соотношении вреда и пользы. Сегодня нет других способов, кроме КТ, для диагностики состояний легочной ткани. Все остальные методы еще опаснее. Незначительный вред в виде лучевой нагрузки, на мой взгляд, вполне компенсируется получением исчерпывающей информации, которая позволит назначить качественное и своевременное лечение, а значит, победить болезнь. И КТ больше делать не будет нужно.

— И тем не менее, как часто можно делать КТ легких без вреда для здоровья?

— Один раз в неделю вполне безопасно для пациента проводить эту процедуру при необходимости. Но это, конечно, решает ваш лечащий врач.

— Иногда врачи назначают КТ легких с контрастным усилением. В каких случаях это происходит?

— Компьютерная томография органов грудной клетки с контрастированием назначается в первую очередь для выявления и верификации тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей. Во вторую очередь — для установления злокачественности опухолевого процесса в легком или средостении. Компьютерная томография, как я уже говорил, весьма информативное средство диагностики.

НА КАКОМ ОБОРУДОВАНИИ ДЕЛАЮТ КТ ЛЕГКИХ В МЛЦ?

В МЛЦ по адресу ул. Чайковского, 181, можно пройти компьютерную томографию легких без очередей и в день обращения. Обследование проводится на новом КТ-аппарате экспертного класса, который делает 128 срезов, то есть изображений за один оборот рентгеновской трубки.





В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ДИАГНОСТИКИ В МЛЦ?

КТ-диагностика на 128-срезовом компьютерном томографе является «золотым стандартом» в компьютерной томографии.

Мы проводим все виды КТ-исследований.

Результаты в тот же день готовят профессиональные и опытные врачи на основании изображений экспертного класса.

Высокая скорость обследования (от 1,5 минут благодаря 128-срезовому сканированию).

Безопасность (лучевая нагрузка в 4 раза ниже обычного*).

Подходит пациентам с большим весом (до 205 кг).

ИМЕЮТСЯ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КТ ЛЕГКИХ?

Противопоказаний к проведению КТ практически нет. Но если вам необходимо введение контраста, то противопоказанием может быть непереносимость контраста — аллергия к йодсодержащим препаратам.

КОНТАКТЫ

Федеральная сеть медицинских центров «МЛЦ»

г. Челябинск, ул. Чайковского, 181.

Для записи звоните: +7 (351) 210-09-11.

Сайт: www.ml-center.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

