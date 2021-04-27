Поисковики просят выделить место в Челябинске под могилы советских воинов

Каждый год в регион возвращают останки погибших на полях Великой Отечественной войны

Представители поисковых отрядов Челябинской области просят местные власти определить место, где можно с почестями хоронить останки солдат, погибших по время Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Гуринович.

«Каждый год мы привозим в Челябинск не менее двух солдат, поднятых из окопов. И это только останки воинов, которых нам удалось опознать. К сожалению, в нашем городе пока нет места, где мы могли бы предать останки бойцов земле», — говорит Евгений Гуринович.

Поисковое движение Челябинской области считается одним из самых сильных в России. Южноуральцы не только проводят работы в полях, они организуют военно-поисковые сборы, а также медиафорум всероссийского уровня. В прошлом году наши ребята принимали участие в первых раскопках на Сахалине, где осенью 1945 года шли бои с японцами. Кроме того, они вели поиск погибших бойцов в непростых условиях на Эльбрусе. В этом году поисковые отряды южноуральцев работают под Санкт-Петербургом, в Карелии и в Крыму.

«Среди находок наших ребят — боеприпасы, патроны и личные вещи: фляжки, котелки, пуговицы, обломки опасных бритв... Но самой ценной находкой считается солдатский медальон, в котором может хранится записка с именем погибшего воина. Правда, такие находки — редкость», — замечает Гуринович.

Несколько лет назад южноуральцы нашли в Крыму останки нашего земляка из Кунашакского района. Медальон помог поисковикам найти близких погибшего — на перезахоронение останков бойца пришли два села. Однако часто бывает, что найти родственников не удается. Для таких случаев поисковики и просят создать место-мемориал с могилами не вернувшихся с фронта.