Поисковики Челябинской области за неделю спасли восемь человек

Все чаще южноуральцы блуждают в лесной местности

Для спасателей Челябинской области стартовал сезон прочесывания лесных массивов — все потому, что с наступлением тепла пешие прогулки все чаще приводят к поисковым операциям. В поисково-спасательной службе региона рассказали, как в минувшие выходные 33-летний мужчина заблудился под Миассом.

8 июня он решил дойти пешком до Миасса через лесной массив озера Тургояк. Мужчина сам позвонил спасателям и объяснил, что сбился с пути в районе Северных Печей. Пострадавшего нашли очевидцы, они привезли его в город на квадроцикле.

Еще волнительнее оказалась история с жительницей Кунашакского района. 63-летняя женщина пропала 6 июня из села Новое Курманово. Знакомые и родственники искали ее весь день, к вечеру обратились в полицию, и всю ночь спасатели Кыштымского отряда областной ПСС, добровольцы прочесывали местность.

Женщину удалось найти лишь на следующий день. Она дошла до окраины села, была сильно истощена и даже в темноте продолжала искать дорогу домой.

А в Красноармейском районе в ночь с 3 на 4 июня полиция, спасатели и МЧС искали 13-летнего подростка. Он 3 июня ушел из поселка Мирного в поселок Вахрушево и перестал выходить на связь с родными.

«Предположений о том, что могло произойти с ребенком, было много. Всю ночь и последующее утро пешим ходом и на квадроциклах в указанном районе были тщательно обследованы заброшенные здания, промышленные сооружения, поиск велся и в самих населенных пунктах», — пояснили в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Подростка нашли полицейские все в том же поселке Мирном, его жизни ничего не угрожало.

На прошлой неделе вся страна с замиранием сердца наблюдала за поисками подростков из Свердловской области. 10‑летняя Виктория Крепп и ее 12‑летний брат Григорий ушли с дедом на рыбалку. Их искали в тайге четыре дня. К счастью, ребят нашли живыми и почти здоровыми.

В сезон летней рыбалки, прогулок за грибами и ягодами мы напомнили советы профессиональных поисковиков о том, как не заблудиться на природе. Мы вспомнили и историю 9-летнего челябинца, который заблудился и два дня провел в глухой тайге.