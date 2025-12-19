Поиск пропавших без вести бойцов позволил сократить число разыскиваемых на 50%

Это результаты работы с начала 2025 года

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил о значительном прогрессе в работе по установлению судеб пропавших без вести участников специальной военной операции. Глава государства сообщил, что с начала года количество разыскиваемых военнослужащих сократилось вдвое.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%», — сказал президент, уточнив, что положительная динамика очень значительна.

Глава государства пояснил, что для решения этой острой проблемы Министерство обороны предприняло конкретные организационные меры. Создан главный координирующий центр по поиску пропавших без вести, сформированы отделы в группировках войск и на местах, а также ведется отдельный реестр для учета таких случаев.

Отдельно Владимир Путин затронул тему взаимодействия между силовыми и социальными ведомствами. Он отметил, что совместная работа до сих пор требует улучшения. Замминистра обороны Анна Цивилева докладывала ему о проблемах из-за избыточной бюрократии, потери документов и затягивания решений.

«Мы, безусловно, будем над этим работать... возьму под дополнительный контроль», — пообещал президент.

Он подчеркнул необходимость действовать быстрее, чтобы семьи военнослужащих не сталкивались с дополнительными сложностями.

Отвечая на просьбу взять на особый контроль все обращения родственников пропавших бойцов, Владимир Путин подтвердил, что такие поручения уже даны, а работу в этом направлении продолжат.