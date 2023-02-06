Погранзастава в Троицком районе получила имя героя из Златоуста

Виталий Рязанов отдал свою жизнь, защищая государственную границу

В поселке Бугристое прошло торжественное мероприятие в честь присвоения местной пограничной заставе имени Виталия Рязанова — героя-пограничника из Златоуста. Как сообщили в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области, Рязанов погиб при защите границы СССР в августе 1969 года. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени за проявленные отвагу и мужество. Сейчас в нашей стране 92 подразделения пограничной службы носят имена героев.

«Открытие именной заставы в честь героя-пограничника Виталия Рязанова, отдавшего жизнь при защите государственной границы, — это не только дань памяти герою, но и наставление будущим защитникам Родины», — сообщили в ведомстве, ссылаясь на слова начальника управления Дмитрия Тишина.

Виталий Рязанов был призван на службу в пограничные войска в 1968 году. Служил на пограничной заставе «19 разъезд» Уч-Аральского пограничного отряда. Согласно данным из открытых источников, он погиб во время боевого столкновения у озера Жаланашколь 13 августа 1969 года, отражая нападение на советско-китайской границе.

В рамках мероприятия генерал-майор Дмитрий Тишин вручил государственные награды сотрудникам ПУ ФСБ региона. Он подчеркнул, что пограничники — боевое братство, которое чтит память героев.

В конце прошлого года региональные депутаты утвердили законопроект о субвенциях для муниципалитетов, которые будут поощрять добровольцев, помогающих в охране государственной границы. Единовременная выплата в 20 тысяч рублей в этом году достанется 26 добровольцам.