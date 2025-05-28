Пограничники отмечают профессиональный праздник 28 мая

Их работа на протяжении нескольких веков остается значимой

Ежегодно 28 мая профессиональный праздник отмечают военнослужащие и гражданский персонал пограничной службы. С давних времен к тем, кто охраняет государственные границы, относились с большим уважением. И сейчас их роль значима и велика, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Многие наши земляки-пограничники выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, пресекают деятельность террористов и диверсионных групп, обеспечивают безопасность мирных жителей и гуманитарных миссий», — отметил глава региона.

Челябинское правительство, в свою очередь, помогает укреплять пограничную службу в регионе, поддерживает казачьи и общественные добровольческие формирования. А еще усиливает дисциплину и повышает бдительность, что очень важно в период, когда Россия противостоит вооруженной агрессии.

День пограничника неофициально отмечали еще в XIX веке, но не 28 мая, а 5 августа — в день утверждения Николаем I Положения об образовании в России пограничной таможенной стражи. Большевики, придя к власти, выбрали для праздника другую дату — 15 февраля. Приурочили ее ко дню подписания Феликсом Дзержинским Инструкции частям Всероссийской чрезвычайной комиссии, которые охраняли границы РСФСР. В 1958 году Совет министров утвердил новую дату — 28 мая — день подписания Владимиром Лениным декрета о создании пограничной охраны. Эта дата остается актуальной и сейчас.