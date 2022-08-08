Пограничники не пропустили в Челябинскую область более 3 тысяч таблеток запрещенных БАДов

Завершилась совместная специальная пограничная операция «Сархад — 2022»

На Южном Урале не допустили ввоз в РФ 3120 таблеток запрещенных биологически активных добавок. Препараты задержали в ходе операции «Сархад — 2022», которую проводили в границах районов Челябинской области, а также Костанайской области Республики Казахстан. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Операцию проводили в целях профилактики противоправных действий через российско-казахстанскую границу. В ходе мероприятий задержали 23 нарушителей административно-правовых режимов. Восемь человек нарушили миграционное законодательство России, десять — режим государственной границы. Также выявили 360 нарушителей пограничного режима, еще двух — в пунктах пропуска через границу. Двое из задержанных находились в розыске за совершение преступлений.

«Не пропущено через границу по различным основаниям 165 лиц, выявлено 44 лица с недействительными документами, а также 62 иностранных гражданина, въезд которым в Россию не разрешен», — добавили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

На нарушителей наложено штрафов на общую сумму более пяти миллионов рублей.