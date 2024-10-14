Погожий осенний день обещают синоптики в Челябинской области 14 октября

Настроение южноуральцам может испортить тающий под ногами снег

Сегодня, 14 октября, в Челябинской области ожидается преимущественно солнечная погода. В регионе потеплеет, ощутимого ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске температура воздуха составит около +6°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

В Магнитогорске отметка на градуснике установится в пределах от +2 до +6°C. Малооблачно. Ветер северо-восточный до четырех метров в секунду.

В Миассе ожидается до +3...+6°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-восточного направления слабый.

В Златоусте столбики термометров покажут до +7°C. Преимущественно облачно.

Воздух в Кыштыме прогреется до +8°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный два метра в секунду.

В Аше потеплеет до +10°C. День выдастся солнечным. Ветер северо-восточного направления до трех метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от +3 до +8°C. Осадков синоптики не обещают. Ветер на севере области будет неустойчивым до шести метров в секунду, на юге — северо-восточным до девяти метров в секунду.