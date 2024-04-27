Погодных аномалий в мае‑2024 в Челябинской области не предвидится

Дождей будет мало

Погода в мае, последнем весеннем месяце, в Челябинской области будет спокойной: синоптики не обещают ни аномальных низких или высоких температур, ни обильных дождей, сообщили в Гидрометеоцентре России.

Среднемесячная температура ожидается в пределах нормы — около +10…+13 градусов. Осадков будет меньше нормы.

Однако синоптики напоминают, что май характеризуется контрастностью погоды: даже в течение суток температура может как подняться, так и упасть на 20 градусов.

«И все же в среднем в мае в течение 26 дней минимальная температура воздуха не опускается ниже нуля градусов и только 4 дня бывают с заморозками. Причем они бывают как в начале месяца, так и в конце. Кроме того, май считается самым ветреным месяцем в году: наибольшее количество дней с сильным ветром по области колеблется от 8 до 18», — рассказали в Челябинском Гидрометеоцентре.

По предварительным прогнозам, первая неделя мая будет прохладной: с 1 по 5 мая дневные температуры будут достигать +7…+11 градусов.