Погодные качели вредят будущему урожаю овощей

Жара и дожди могут вызвать грибки

После весенних заморозков российские огородники столкнулись с новыми вызовами: это изнурительная жара, затяжные дожди и пасмурные дни. Как защитить растения и сохранить урожай? Разбирались наши коллеги из издания arigus.tv.



Помощь растениям после похолодания

Защита от жары

Весенние заморозки нанесли ощутимый урон многим посадкам. Огурцы и тыква приостанавливают рост уже при 13 градусах, томаты, перцы и кабачки — при 10. Пострадавшим растениям необходима помощь: обработка адаптогенами и биостимуляторами поможет восстановить обменные процессы, ускорить рост и укрепить иммунитет. Томаты, подмерзшие в теплице, следует облить холодной водой, притенить и опрыскать адаптогеном. Подкормка мочевиной обеспечит необходимый азот.

Сильная жара (свыше 30 градусов) также негативно влияет на растения. Томаты, огурцы и перцы страдают от стерильной пыльцы, что приводит к отсутствию опыления и опадению завязей. Защитить растения поможет затеняющая сетка (45—55% для томатов и перцев, 60—70% для зелени и капусты). Регулярное проветривание теплиц, желательно с использованием автоматических термоприводов, и полив теплой отстоявшейся водой утром или вечером, а также мульчирование опилками помогут снизить негативное воздействие жары.

Меры борьбы с последствиями затяжных дождей

Затяжные дожди способствуют развитию грибковых заболеваний. После прекращения осадков необходимо прополоть грядки, обработать растения биопрепаратами и подвязать кусты, чтобы плоды не соприкасались с землей. Зеленые томаты лучше снять и дозаривать в помещении. Огурцы, уязвимые для фитофторы и фузариоза, требуют регулярного удаления поврежденных листьев и завязей, рыхления почвы и обработки микробиологическими препаратами с антигрибковым эффектом.

В целом своевременный уход и использование современных препаратов помогут минимизировать негативное воздействие неблагоприятных погодных условий и сохранить урожай.