Погода в середине октября в Челябинской области выдастся комфортной

Синоптики обещают плюсовые температуры и отсутствие осадков

После аномально холодного и снежного конца предыдущей недели в Челябинской области установится комфортная осенняя погода: осадков почти не будет, а дневная температура вновь станет плюсовой. Подробнее о погоде с 14 по 20 октября рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

«На Южном Урале ожидается антициклональный тип погоды. В связи с преобладанием высокого давления установится преимущественно малооблачная погода без осадков со слабым ветром. С контрастными температурами в дневные часы снежный покров будет постепенно разрушаться, но ночью и утром в отдельных районах сохранится гололедица»,— уточнили синоптики.

Ближе к выходным через территорию региона пройдет фронтальный раздел, который может принести небольшие осадки.

Так, в Челябинске в первой половине недели днем воздух будет прогреваться до +7 градусов, ночью пока до −3 градусов. Солнечно. С четверга установится пасмурная погода, температура будет варьироваться в пределах от +4 до +6 градусов.

В большинстве городов и районов до среды столбики термометров будут подниматься до +9 градусов, при этом в ночные часы температура будет опускаться до −6 градусов. С четверга также солнца станет меньше, температура — ниже, в выходные местами может пройти небольшой дождь.