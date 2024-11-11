Погода в середине ноября в Челябинской области будет капризной

Минусовая температура в начале недели сменится на плюсовую к выходным

В Челябинской области новая неделя начнется со снега и минусовых температур. К пятнице в регионе потеплеет. Подробнее о погоде с 11 по 17 ноября — в материале ИА «Первое областное».

«Большая часть новой недели пройдет под влиянием северных воздушных потоков с преобладанием умеренно морозной погоды. Снег наиболее вероятен 12 и 14 ноября при прохождении через Урал атмосферных фронтов. В конце рабочей недели североатлантический циклон, выйдя в Баренцево море, обеспечит смену направленности движения воздушных масс — на Урал поступит более теплый воздух с европейской территории России», — рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня небольшой снег и −4 градуса. Во вторник синоптики обещают умеренные осадки и на градус выше. До четверга в городе будет сохраняться небольшой минус, осадков не ожидается. С пятницы установится плюсовая температура. Будет пасмурно.

В горных районах региона до пятницы синоптики обещают небольшой снег и плавное повышение температуры от −6 до −1 градуса. В выходные потеплеет до нуля градусов, пройдет снег с дождем.

На юге Челябинской области 11 и 12 ноября будет около −5 градусов и переменная облачность, со среды потеплеет до нуля, пройдет небольшой снег. В выходные синоптики обещают небольшой плюс, преимущественно без осадков.

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