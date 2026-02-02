Погода в первой декаде февраля будет неустойчивой в Челябинской области

Южноуральцев ждут как теплые снежные дни, так и морозные солнечные

Пока Челябинская область находится между циклоном и антициклоном. Но на наступившей неделе циклоническая активность возобновится, из-за чего синоптики обещают неустойчивую погоду — от тепла и снегопадов до морозов и ясного неба. Подробнее о погоде с 2 по 8 февраля — в материале ИА «Первое областное».

В Уральском Гидрометеоцентре уточнили, что в начале недели небольшой снег в уральские регионы принесет циклон с Поволжья. В среду, 4 февраля, возможны снегопады из-за прохождения волнового циклона. Он также принесет повышение температуры.

«Вслед циклону 5 февраля надвинется очередной антициклон, осадки прекратятся, похолодает»,— уточнили синоптики.

В Челябинске сегодня ожидаются небольшой снег и около −9 градусов. Во вторник обойдется без осадков. Те же −9. В среду волновой циклон принесет снег и тепло до −5 градусов. В четверг резко похолодает до −15 и выглянет солнце. Холодным будет только один день: уже в пятницу температура поднимется до −8. К выходным потеплеет до −6 градусов. Небо снова нахмурится.

На севере региона осадков будет больше, а перепады температур еще более резкими. В среду, например, потеплеет до −4, а уже в четверг синоптики обещают −18 градусов.

На юге, напротив, снега будет мало, а минимальная температура ожидается на уровне −13 градусов.

Ранее синоптики пообещали южноуральцам температуру в феврале в пределах климатической нормы.