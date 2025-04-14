Погода в Челябинской области в середине апреля будет переменчивой

Южноуральцев ждут как прохладные дождливые дни, так и теплые солнечные

Погода на наступившей неделе в Челябинской области будет довольно капризной: прохладные и дождливые дни будут сменяться аномально теплыми и солнечными. Перепады температур составят 10 градусов и более. Подробнее о погоде с 14 по 20 апреля — в материале ИА «Первое областное».

«В уральских регионах из-за влияния атмосферных фронтов время от времени пройдут дожди. В начале рабочей недели дневная температура составит +3…+8°С, затем станет на 4—5°С теплее»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, например, сегодня всего +6°С и дождь. Но уже во вторник температура поднимется до +13°С, выглянет солнце. В среду еще теплее — до +15°С, но уже в четверг синоптики обещают резкое похолодание и небольшой снег. В выходные погода сохранится пасмурной, температура поднимется до +10°С.

На юге Челябинской области — чуть теплее: в первой половине недели температура воздуха будет варьироваться в пределах от +11 до +17°С. Дождь пройдет только сегодня. С четверга небо затянется, градусники покажут около +8°С. В выходные вернется майское тепло.

В северных районах региона осадков будет больше, а температура — значительно ниже: лишь в среду воздух может прогреться до +12°С, в остальные дни — от +2 до +6°С. В выходные синоптики обещают около +10°С и дожди.

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