Погода в Челябинской области сохранится умеренно морозной и безветренной в выходные

Снегопадов не будет

В предстоящие выходные, 27 и 28 января, в Челябинской области в большинстве районов будет умеренно морозно, местами потеплеет до −6 градусов. Сильного ветра и существенных осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −17…−22 градусов Цельсия, в низинах похолодает до −28°C. Днем температура пойдет на повышение и достигнет отметки −6…−11 градусов, однако в низинах сохранятся более низкие значения — до −16°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможна изморозь. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на субботу ожидается −25°C, днем — до −10°C. Погода порадует жителей отсутствием осадков. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В воскресенье, 28 января, в Челябинской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит около −15…−20 градусов, на юге похолодает до −25°C. Днем синоптики прогнозируют от −6 до −11°C, на юге — до −16°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В столице Южного Урала 28 января осадков также не предвидится. Градусник в дневные часы покажет −8…−10 градусов. Ветер слабый, 1—6 метров в секунду.