Погода в Челябинской области сохранится снежной

Местами температура опустится до −9 градусов

Сегодня, 8 февраля, погода в Челябинской области будет более холодной, чем в предыдущие дни. При этом снегопады и сильный ветер в регионе сохранятся. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В Челябинске столбики термометров в утренние часы покажут около −14°C, днем градусник покажет около −6°C. Ветер преимущественно южный 5—10 метров в секунду. Пройдет снег.

В Челябинской области утром синоптики обещают около −11°C, местами ниже. Днем температура установится в пределах от −1 до −6°C, в низинах похолодает до −9°C. Ветер южный, юго-западный 5—10 метров в секунду с отдельными порывами до 18 метров в секунду. Облачно с прояснениями, небольшой снег, местами осадки будут умеренными. В южных районах возможны снегопады. На дорогах снежные заносы и гололедица в виде снежного наката.