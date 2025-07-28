Погода в Челябинской области сохранится дождливой 28 июля

Действует штормовое предупреждение

Сегодня, 28 июля, в Челябинской области по-прежнему сыро и местами прохладно. В отдельных районах могут пройти ливни с градом и шквалистым ветром. Рассказываем подробнее со ссылкой на популярные погодные сервисы и синоптиков областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около +18°С. Облачно, дождь, местами сильный. Ветер северной четверти, около 3 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

Магнитогорцев также ждет дождливая погода и +16°С. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе, Сатке, Златоусте — аналогично.

Температура в Аше приблизится к +18°С. Кратковременные ливни. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Градусники в Бакале покажут около +14°С. Дождь. Ветер северного направления, слабый.

Жителей Нязепетровска утром может разбудить гроза. День выдастся дождливым. Будет 17°С со знаком плюс. Ветер северный, до 3 метров в секунду.

В Карталах потеплеет до +21°С. Вечером вероятны небольшие осадки. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В целом в регионе ожидается от +15 до +23°С. Облачно, дожди. Ветер преимущественно северный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 17 метров в секунду. При грозах возможно усиление до 25 метров в секунду.